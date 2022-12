Independiente encaminha venda de Romero, alvo do Cruzeiro, para o León-MEX

Grande alvo do Cruzeiro nesta janela, Lucas Romero não voltará ao futebol brasileiro em 2023. O Independiente, da Argentina, encaminhou a venda do volante de 28 anos para o León, do México.

A informação foi divulgada inicialmente pelos jornalistas Samuel Venâncio e Adroaldo Leal e confirmada pelo Superesportes. Além da Raposa, o Internacional também havia feito proposta pelo jogador, mas as duas ofertas foram superadas pelos mexicanos.

Uma fonte ligada à negociação confirmou que o negócio proposto pelo León foi muito superior ao das equipes nacionais. O clube da Liga MX ofereceu uma quantia maior de dinheiro e também o pagamento do valor à vista, que era desejado pelos argentinos.

Ex-jogador do Cruzeiro, Lucas Romero defendeu o time celeste entre 2016 e 2019. Bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018) e bicampeão do Campeonato Mineiro (2018 e 2019), o jogador disputou 152 jogos e marcou três gols durante a passagem.

Polivalente, Romero atuou como meio-campista, lateral-direito e também lateral-esquerdo durante seu período na Toca da Raposa. Considerado um “xodó da torcida”, teve seu Instagram invadido por cruzeirenses, que pediam por seu retorno ao clube.