Índice de variação de aluguéis registra queda de 0,36% em novembro

Depois da alta de 0,10% em outubro, o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, registrou queda de 0,36% em novembro. No acumulado nos últimos 12 meses, o índice recuou de 11,56% para 10,28%.

Das quatro capitais pesquisadas, o valor do aluguel residencial apresentou queda em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. A única cidade a registrar alta foi o Rio de Janeiro, onde a variação saltou de 0,04 para aproximadamente 1,5%.

Também nesta quarta-feira, a FGV divulgou o resultado do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, o IGP-DI, que também apresentou queda em novembro e fechou em 0,18%. Em outubro, a taxa havia sido de -0,62%.

Segundo André Braz, coordenador dos Índices de Preços da FGV, a queda menos intensa no preço do minério de ferro e o aumento do preço da soja justificam a aceleração registrada pelo índice ao produtor, que compõe o IGP-DI.

Já Índice de Preços ao Consumidor (IPC) variou 0,57% em novembro, depois de subir 0,69% no mês anterior.

E puxado pelo preço da mão de obra, dos serviços e de materiais e equipamentos, o Índice Nacional de Custo da Construção, que em outubro tinha ficado em 0,12%, fechou o mês de novembro em 0,36%.

