Índice Geral de Preços-10 registrou inflação de 0,36% em dezembro deste ano. Em novembro, houve queda de preços de 0,59%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado de dezembro, o IGP-10 acumula inflação de 6,08% em 12 meses. A principal contribuição para a aceleração de dezembro veio do minério de ferro, que teve os preços reajustados em 12,08%; das carnes bovinas, que subiram de 0,10% para 1,72%; e do feijão, que foi de -2,29% para 10,56%.

Em dezembro de 2021, houve deflação de 0,14% no mês, com uma inflação acumulada de 17,30% em 12 meses. O Economista do FGV Ibre, Matheus Peçanha, explica que o impacto desse aumento de preços ao produtor poderá resultar numa retração da economia no ano que vem.

A alta de 0,95 ponto percentual de novembro para dezembro deste ano foi puxada pelos preços no atacado. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede este segmento, passou de uma deflação de 0,98% em novembro para 0,31% em dezembro.

O Índice Nacional de Custo da Construção também teve alta, indo de uma inflação de 0,19% em novembro para 0,36% em dezembro.

E o Índice Nacional de Preços, que mede o varejo, teve queda na inflação, ao sair de 0,67% em novembro para 0,58% em dezembro.

O IGP-10 é calculado com base em preços coletados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.

Economia Rio de Janeiro Sheily Noleto / Guilherme Strozi Tatiana Alves – Repórter da Rádio Nacional