Inglaterra x França: prováveis escalações e informações do jogo pela Copa

O único confronto entre duas nações europeias nestas quartas de final da Copa do Mundo é um grande clássico com muita história. Inglaterra e França duelam neste sábado no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar, a partir das 16 horas (de Brasília).

Ambas seleções já se enfrentaram em 31 oportunidades na história, mas esta será a primeira vez que se encontrarão na fase mata-mata do Mundial. No histórico do duelo, a Inglaterra leva vantagem com 17 vitórias, enquanto os franceses triunfaram nove vezes.

Inglaterra

O “English Team” se classificou em primeiro lugar do Grupo B e bateu Senegal nas oitavas de final da Copa por 3 a 0. Na fase de grupos, venceu dois jogos e empatou sem gols contra os Estados Unidos. Apesar do bom começo, a Inglaterra ainda não foi testada contra um grande adversário.

Na Eurocopa de 2021, a equipe comandada por Gareth Southgate chegou à final do torneio deixando a Alemanha, Ucrânia e Dinamarca para trás, mas sendo derrotada pela Itália na decisão. Com o vice-campeonato, a seleção inglesa deu sequência ao maior jejum de títulos do campeões mundiais. A última taça que levantou foi na Copa do Mundo de 1966.

“Não estamos aqui apenas para chegar às quartas de final. Sabemos que há equipes muito boas aqui, mas também somos uma ótima equipe. Se perdermos, ficaremos tão desapontados quanto qualquer um. Temos determinação e crença de ter sucesso pela Inglaterra. Amanhã não é a final da Copa, é mais um passo para tentar vencer a Copa do Mundo”, declarou o capitão Harry Kane.

França

A atual campeã do Mundo quer ser a primeira seleção a conquistar duas Copas do Mundo seguidas desde o Brasil, em 1958 e 1962. A França venceu as duas primeiras partidas do Grupo D e bateu a Polônia por 3 a 1 nas oitavas. Com um time reserva, foi derrotada pela Tunísia na última rodada da fase de grupos.

Mantendo a base do time vitorioso em 2018, o técnico Didier Deschamps conseguiu montar uma forte equipe neste Mundial, apesar das lesões. Sem Pogba, Kanté, o treinador repôs as ausências com Tchouaméni e Rabiot. Além disso, introduziu jogadores jovens e rápidos como Upamecano, Koundé e Dembélé para dar continuidade ao estilo de jogo de defesa forte e contra-ataques efetivos.

“Quando você avança rápido, o adversário tem menos tempo para se organizar. Os ingleses são muito eficientes, mas não é só essa qualidade. Eles também têm capacidade de fazer gols, principalmente nas bolas paradas”, projetou Deschamps, sobre o duelo deste sábado.

INGLATERRA X FRANÇA

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor (QAT)

Data: 10 de dezembro de 2022, sábado

Horário: às 16h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (ARG)

VAR: Mohammed Abdulla (EAU)

INGLATERRA

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Jordan Henderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Phil Foden e Harry Kane

Técnico: Gareth Southgate

FRANÇA

Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann; Ousmane Dembélé, Olivier Giroud e Kylian Mbappé

Técnico: Didier Deschamps