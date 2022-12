Instituto de Cegos da Bahia promove atividades interativas no Salvador Shopping

Na data em que é celebrado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual e da protetora dos olhos, Santa Luzia, o Instituto de Cegos da Bahia (ICB) levou para o Salvador Shopping, nesta terça-feira (13), dinâmicas e atividades interativas que são realizadas na instituição. O objetivo é arrecadar doações para a construção do novo Centro Médico Oftalmológico e reforma da sede, que fica em Salvador. Pedro Maron, de 11 anos, que mora em Brasília e fez o álbum de figurinhas da Copa de 2022 em braille, estava no local para divulgação da campanha do ICB.

A ação, que começou nesta terça e segue até o próximo domingo (18), faz parte da campanha de doações para ampliação da capacidade de atendimento da instituição, localizada no bairro do Barbalho, e incentiva que pessoas físicas e jurídicas, associações e entes públicos contribuam com a campanha. O Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, criado em 1961, tem o intuito de mostrar à sociedade quais os maiores desafios enfrentados pelos deficientes visuais no dia a dia, que vão desde a acessibilidade à comunicação.

As dinâmicas acontecerão a partir das 14h em frente ao stand montado pelo ICB no piso L1 do Salvador Shopping, próximo à loja Camicado. A novidade fica por conta dos azulejos decorativos, com duas versões de estampas, por R$ 25,00 a unidade, se tornando uma excelente opção para quem gostaria de aproveitar o fim de ano e presentear alguém, além de colaborar com a expansão dos serviços do ICB.

A presidente do ICB, Heliana Diniz, explicou que o ICB é a única instituição da Bahia a oferecer prevenção, diagnóstico da cegueira e baixa visão e habilitação, reabilitação e inclusão social de pessoas com deficiência visual que, se não tiverem um diagnóstico precoce, ou não forem reabilitadas a tempo, podem perder a visão. “Com mais essa ação, nossa expectativa é arrecadar recursos suficientes para a obra de construção do novo Centro Médico Oftalmológico, aumentando nossa capacidade de atendimento”, pontuou.

Nos próximos dias, os times de goalball e de futebol de cegos do Instituto, que ensinarão os visitantes quais são as regras de ambas as modalidades, além de praticar com eles também. O time de Futebol de 5 do ICB é um dos melhores do Brasil: é heptacampeão brasileiro, heptacampeão Regional Nordeste e Tricampeã Mundial Inter Clubes na modalidade esportiva. Estarão presentes alguns dos medalhistas das Paralimpíadas Escolares, além também da atual campeã regional nordeste em goalball feminino.

“Estamos com essa parceria com o Shopping Salvador para trazer as atividades que fazemos no instituto para que as pessoas possam conhecer mais o trabalho desenvolvido lá. Esse stand, com apoio de voluntários, funciona como uma forma de divulgar nossa campanha de ampliação”, destacou a assessora de marketing do ICB, Consuelo Alban.

Nesta terça, a ação contou, além da presença de Pedro Maron, com a apresentação do grupo musical do Instituto de Cegos da Bahia, temos o time de futebol e de goalball, que não conseguiu vir hoje. “Peu Maron é um menino cego que foi o maior fomentador para que a empresa editora do álbum da Copa fizesse esse álbum em braile, e nós temos alguns exemplares na nossa sede”, informou Consuelo.

Consuelo e Pedro (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO)

Além disso, o espaço contou com outras atividades com a máquina braille e professoras do instituto, quando as pessoas puderam passar pela experiência de conseguir jogar xadrez acessível e adaptado, por exemplo.

“Eu estou passeando por Salvador e é muito interessante o instituto. A gente deveria contribuir mais para as instituições cegas e o Instituto de Cegos da Bahia ajuda muitas pessoas. Eu adaptei o álbum da Copa para o braille e agora, depois que o Brasil perdeu, estou torcendo para o Marrocos. É o primeiro time do continente africando que vai para uma semifinal”, disse Pedro Maron.

Quem também estava no local foi José Leandro, 12, que é atendido pelo Instituto de Cegos da Bahia desde quando era um bebê. “Estar aqui está sendo uma experiência maravilhosa, um dia lindo e muito especial para mim, um dos dias mais felizes da minha vida. Eu amo o instituto, tenho vários colegas, amigos e professores maravilhosos”, disse o menino.