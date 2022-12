Inter espera contar com reforço de Mário Fernandes na reapresentação

A diretoria do Internacional finaliza os últimos detalhes para anunciar a contratação de Mário Fernandes, segundo informou o jornalista Vagner Martins inicialmente. O jogador se destaca pela versatilidade e pode atuar tanto na lateral direita como até na zaga.

Mário Fernandes até já realizou os testes físicos no Colorado. A tendência é que ele esteja na reapresentação do elenco na próxima semana para iniciar os treinos da temporada 2023.

Nascido em São Caetano do Sul (SP), Mario Fernandes tem 32 anos. No futebol brasileiro, ele atuou no São Caetano e no Grêmio, maior rival do Internacional.

Desde a temporada 2012/13, Mario Fernandes defende o CSKA, da Rússia. O lateral se naturalizou russo e defendeu o país na Copa do Mundo de 2018, perdendo um pênalti contra a Croácia na eliminação da equipe no Mundial.