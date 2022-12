Internada há seis meses, filha de Juliano Cazarré é transferida de São Paulo para o Rio

A filha mais nova do ator Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, foi transferida de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ela nasceu em junho deste ano com uma cardiopatia congênita rara conhecida como Anomalia de Ebstein. Nos últimos meses, Maria permaneceu no hospital e foi submetida a algumas cirurgias. Na noite de quinta-feira, 15, Juliano e a esposa, Leticia, informaram aos seguidores que a filha estava deixando o hospital que estava internada em São Paulo. “Depois de seis meses separados, finalmente conseguimos transferir a Maria Guilhermina para um hospital no Rio, próximo da nossa casa! Viemos de UTI aérea, uma viagem muito tranquila em que ela dormiu o tempo inteiro. Céu de brigadeiro! Agora teremos dias de adaptação à nova rotina familiar, ao novo hospital e, por isso, talvez a gente não consiga responder a todos por enquanto. Mas saibam que estamos muito unidos a vocês pelas orações, pelo carinho que recebemos todos os dias e sabemos que muito do que suportamos foi graças ao apoio de vocês”, postou o casal. Os pais de Maria agradeceram os amigos que moram em São Paulo pelo apoio que deram a eles nesse período que passaram longe de casa. O casal também agradeceu os médicos que cuidaram da menina nos últimos seis meses e a rede Globo, emissora em que Juliano trabalha, pelo suporte. Por fim, eles demonstraram gratidão aos familiares e amigos do Rio que os ajudaram com seus outros filhos, Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

Leia também Mulher de Juliano Cazarré pede orações para filha internada: ‘Piorou bastante’ Filha de Juliano Cazarré passa por nova cirurgia: ‘É hora de rezar e pedir’