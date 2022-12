Intubado, Pedro Paulo Rangel apresenta quadro delicado após exames, informa hospital

Internado há cerca de um mês e meio, o ator Pedro Paulo Rangel possui um quadro clínico delicado. Em nota enviada à Jovem Pan, a Casa de Saúde São José, local em que o artista está internado no Rio de Janeiro, informou que Pedro Paulo foi internado no fim de outubro “para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar”. Na madrugada de sábado, 9, para domingo, 11, ele precisou ser intubado. “Seu quadro é delicado e inspira cuidados. O paciente realizou exames de sangue nesta segunda-feira, 12. Os resultados apontam evolução e a intubação visa descansar e melhorar o pulmão”, divulgou o hospital. Conforme antecipado pela colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, o artista, de 74 anos, foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica, também conhecida como DPOC, devido ao vício em cigarro. No início de novembro, a temporada da peça “O Ator e o Lobo” em Ipanema, no Rio de Janeiro, precisou ser cancelada por causa do estado de saúde do artista. No último post que fez nas redes sociais, em 14 de novembro, diversos artistas desejaram melhoras a Pedro Paulo, como Guilherme Weber, Marcos Veras, Zélia Duncan e Felipe Camargo.

