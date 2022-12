IPCA-15 sobe 0,52% em dezembro e fecha 2022 com alta de 5,9%

O IPCA-15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15, que mede a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,52% em dezembro, e fechou 2022 com variação acumulada de 5,90%. Em 2021, a prévia da inflação havia sido de 10,42%, a maior para um ano desde 2015. Já o IPCA-E, que mede a inflação trimestral, ficou em 1,21% no quarto trimestre deste ano.

Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, mostram que entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em dezembro, sendo que Transportes e Alimentação e bebidas foram responsáveis pelo maior impacto no mês.

No grupo transportes, a alta de 0,85%, foi puxada pelo reajuste nos preços das passagens aéreas e a manutenção da alta nos preços dos combustíveis. Em particular da gasolina, embora o resultado tenha ficado abaixo do observado em novembro.

Já a alta do grupo alimentos e bebidas, que está no topo da lista dos maiores impactos de 2022 , na passagem de novembro para dezembro, ficou em 0,69%, e foi puxada pelos reajustes nos preços da cebola, do tomate, do arroz e das carnes.

O preço do leite longa vida recuou em dezembro, mas termina 2022 com alta acumulada de 25,42%.

Vale destacar, ainda, o grupo Vestuário, que teve a maior variação mensal, de 1,16%, fechando o ano com a maior alta acumulada entre os grupos. Todos os itens pesquisados tiveram alta, sendo que as maiores foram das roupas masculinas e femininas.

Ocupando o segundo lugar no ranking dos maiores impactos no ano, o grupo Saúde e cuidados pessoais variou 0,40% em dezembro, na comparação com novembro. A desaceleração foi causada, em grande parte, pelos itens de higiene pessoal.

No lado das altas, o destaque segue sendo o plano de saúde, que incorpora a fração mensal dos reajustes dos planos novos e antigos para o ciclo de 2022 a 2023.

Economia Rio de Janeiro Leila dos Santos / Guilherme Strozi Cristiane Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional inflação IPCA alimentos 146:00