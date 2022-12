IPCA tem alta de 0,41% em novembro

Influenciado pelo aumento dos combustíveis, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial no País, teve alta de 0,41% em novembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em novembro. Os grupos transportes e alimentação e bebidas foram os que impactaram de forma mais expressiva o índice do mês. Juntos, os dois contribuíram com cerca de 71% do IPCA de novembro.

A maior variação veio do grupo vestuário, ficando acima de 1% pelo quarto mês consecutivo. O grupo saúde e cuidados pessoais ficou próximo da estabilidade, mostrando uma desaceleração em relação a outubro. Já o grupo Habitação por sua vez, ficou acima do observado no mês anterior.

No lado das quedas, o destaque foi o leite longa vida, assim como já havia acontecido nos meses anteriores. Houve recuo também nos preços do frango em pedaços e do queijo.

Em relação às áreas pesquisadas, todas tiveram variação positiva em novembro, como explica Pedro Kislanov, gerente da pesquisa.

Já o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, teve alta de 0,38% em novembro; abaixo do resultado observado em outubro.

