Irmão de Wanessa garante que ela não vai para o BBB: “Pode me cobrar”

Embora a coluna LeoDias tenha noticiado a ida de Wanessa para o BBB23 a partir de informações recebidas de fontes muito quentes e bem próximas da cantora, agora o irmão dela, Igor Camargo, entrou em contato com a nossa reportagem e jura de pés juntos que, diferente do ano passado, quando ela foi convidada por Boninho e nos 45 do 2º tempo ela desistiu, desta vez ela não vai mesmo para o reality.

“Pode me cobrar pessoalmente e colocar meu nome como mentiroso se ela aparecer no BBB”, disse Igor Camargo numa ligação para a equipe da coluna.

O plano de noivar com Dado Dolabella antes da data de estreia do programa e a atencipação da festa de aniversário de um dos filhos são os pontos que pegaram a própria equipe da cantora de surpresa. Mesmo com as especulações cada vez mais fortes em torno disso, Wanessa e agora o irmão foram contundentes na negativa sobre BBB.

Em meio a essas movimentações na vida pessoal que sinalizaram que a artista realmente poderia ir para o confinamento da Globo, Wanessa veio a público através do Instagram para esclarecer sobre o assunto.

“Como hoje até os meus amigos próximos, inclusive parte da minha equipe, ficaram questionando isso, achando que poderia ser verdade [estar no BBB], eu preciso vir aqui falar: não, eu não vou pro BBB. Não estou cotada, não, nem falei com ninguém. Tenho planos de shows em janeiro, tudo marcado já, trabalhando bastante. Já tenho férias marcadas com as crianças, então, não existe BBB”, enfatizou ela.

