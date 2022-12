Jin, do BTS, raspa cabelo e inicia serviço militar na Coreia do Sul; fãs se reúnem no local

O cantor Jin, membro mais velho do grupo de K-pop BTS, iniciou seu serviço militar nesta terça-feira, 13. Na Coreia do Sul, o alistamento é obrigatório para homens fisicamente aptos com mais de 18 anos e, com isso, uma das maiores boy bands da atualidade precisará fazer uma pausa de ao menos três anos. Assim como Jin, que completou 30 anos no último dia 4 de dezembro, os outros integrantes do grupo também precisarão prestar o serviço militar. A equipe da banda já havia informado que os cantores só devem retornar aos palcos em 2025. Após raspar o cabelo, Jin postou uma selfie nas redes sociais e comentou: “Mais bonito do que o esperado”. Segundo o The New York Times, ele ficará em um centro de treinamento militar no condado de Yeoncheon, que fica próximo à fronteira da Coreia do Norte. Diversos fãs enfrentaram o frio e a neve e ficaram reunidos na frente do local nesta terça para tentar ver o ídolo chegando. A segurança foi reforçada na região e a gravadora do BTS fez constantes pedidos para os fãs se manterem longe do local. Jin deve passar 18 meses cumprindo o serviço militar, sendo liberado apenas em 2024. Nesta manhã, o cantor fez um último post se despedindo dos fãs na rede social Weverse: “É hora dos agradecimentos finais”.

