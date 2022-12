Jogadores da Argentina ‘zoam’ Mbappé no vestiário: ‘Um minuto de silêncio’

Além de muita festa, o vestiário da Argentina ficou marcado por uma provocação a Mbappé. Após conquistar a Copa do Mundo nos pênaltis sobre a França, no Estádio Lusail, nesse domingo (18/12), os ‘hermanos’ ironizaram o astro do PSG e pediram ‘um minuto de silêncio’. Assista ao vídeo abaixo, gravado por Otamendi:

Mbappé foi o grande jogador da França na final. Autor de três gols, o camisa 10 teve grande atuação no empate em 3 a 3, marcou na disputa de pênaltis, mas não conseguiu levar a Seleção ao tricampeonato.

O atacante francês deixou o estádio sem conceder entrevistas, o que pode ter motivado a brincadeira dos jogadores argentinos. Nas redes sociais, diversos torcedores também ironizaram o astro por uma fala em maio deste ano, em que ele coloca as seleções sul-americanas atrás das europeias.

O fato de o principal jogador da equipe ter faltado a duas entrevistas coletivas após jogos em que foi eleito o melhor em campo rendeu multa à FFF (Federação Francesa de Futebol). O regulamento da Copa do Mundo indica que o craque do jogo deve comparecer à sala de conferências após a partida.

Mbappé ganhou o prêmio nos jogos contra a Austrália e Dinamarca. No primeiro, a federação foi advertida. Na segunda, recebeu multa. Já após o jogo contra a Polônia, ele apareceu e disse que não era nada pessoal, só “estava precisando se concentrar no torneio”.