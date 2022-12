Jogos de hoje na Copa do Mundo: programação de 5/12

O 16º dia da Copa do Mundo de 2022, no Catar, marca o terceiro dia das oitavas de final. Japão, Croácia, Brasil e Coreia do Sul estarão em campo nesta segunda (5/12) e decidirão quem seguirá em frente no Mundial.

Os vencedores dos duelos de hoje se enfrentarão pelas quartas de final da competição.

Jogos do dia #16 da Copa do Mundo

Japão x Croácia

12h (de Brasília), no Estádio Al Janoub, pelas oitavas de final

Onde assistir ao duelo

Brasil x Coreia do Sul

16h (de Brasília), no Estádio Ras Abu Aboud, pelas oitavas de final