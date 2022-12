Jojo Todynho registra B.O contra ex-marido e solicita medida protetiva

A cantora Jojo Todynho, 25, registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido, o militar do Exército Lucas Souza, de 21 anos. A artista buscou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde também entrou com um pedido de medida protetiva neste sábado (10). Em seu perfil do Instagram, Jojo contou ter sido agredida verbalmente pelo ex. Segundo ela, Lucas tem insistido em tentar uma reconciliação. O casal confirmou o fim do casamento no final de novembro.

“Acabei de sair da DEAM juntamente com a minha advogada. Vim abrir um B.O, uma medida protetiva contra o Lucas. Ele, nas tentativas de pedir para voltar e eu negando… Ontem, ele me agrediu verbalmente”, contou. Em seus stories, Jojo destacou a importância da atitude no combate à violência contra a mulher. “Agressão não é só física”, enfatizou.

“Uma mulher quando diz que não, é não. Não admito falta de respeito, até porque não desrespeitei ele e nem o diminuí como homem. Por isso, vim hoje tomar minha atitude”, desabafou.

Jojo pediu aos seguidores e fãs que não promovam ataques ao ex. “Eu não quero que ninguém vá atacar Lucas. Eu peço encarecidamente. Já está nas mãos de quem tem que resolver. Eu vim falar porque eu fui colocada de vilã. Eu stou triste com a situação. Não queria estar passando por isso. Mas tem coisas que fogem ao nosso controle”, finalizou.

Lucas Souza admitiu que xingou Jojo durante uma discussão, ontem (9), mas negou qualquer ameaça física contra contra a ex-mulher. O rapaz apareceu chorando nas redes sociais. “O que aconteceu? Eu tive uma conversa com a Jojo, a gente conversou e eu a xinguei. Mas eu não quero fazer nada com ela. Nunca. Medida protetiva, cara. Eu a xinguei. Não precisa de medida protetiva contra mim. Eu não quero fazer mal contra ela.”.