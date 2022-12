Jojo Todynho se revolta com Tite após eliminação do Brasil na Copa: ‘Quero que ele vá para…’

A cantora Jojo Todynho se revoltou com a derrota do Brasil para a Croácia nos pênaltis nesta sexta-feira, 9, que eliminou a Seleção Brasileira da Copa do Mundo do Catar. Durante participação ao vivo do Central da Copa, da Tv Globo, a artista criticou o técnico Tite. “Eu quero que ele vá para…”, disparou na madrugada deste sábado, 10. “”Eu estou indignada. Desculpa. Eu não vou ficar hoje no programa, não”, disse. Ela ainda citou o apresentador da Band, Neto, ex-jogador de futebol. Após o jogo, Neto fez um discurso criticando Tite, em seu programa, que viralizou nas redes sociais. “Não, eu vou me retirar. Não é possível, cara. Eu quero virar amiga do Neto, não é possível. Ele deu as costas para a gente. O povo gastando R$ 300 e pouco para comprar um blusa para vibrar a favor do Brasil, e ele vem e me faz uma palhaçada dessas. Ele tirou o Militão. Ele estava arrasando. Tirou o Militão, a Croácia foi lá e fez gol”, completou.

Leia também Argentinos rebatem provocação de Van Gaal após classificação às semifinais: ‘Precisa manter a boca calada’ Espanhol que já se desentendeu com Vinicius Jr. faz postagem de cunho racista após eliminação do Brasil