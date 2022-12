Jornal chileno diz que técnico do Betis foi procurado para assumir Seleção

De acordo com o jornal chileno La Tercera, o técnico do Betis, Manuel Pellegrini, está sendo cotado para assumir o cargo de Tite na Seleção Brasileira.

“Sabemos que a Seleção Brasileira tem Manuel Pellegrini como um dos candidatos ao banco da Seleção. Um dirigente telefonou ao ambiente chileno na semana passada para saber as condições do seu contrato”, disse ao La Tercera uma fonte não identificada do clube espanhol.

De acordo com o periódico espanhol AS, Pellegrini recebeu outros convites, além da oportunidade de comandar o Brasil. Porém, também destacou que o treinador costuma cumprir seus contratos até o final.

O chileno não é o primeiro nome estrangeiro cotado para assumir a Seleção Brasileira. O técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, foi outro que teve seu nome especulado como possível substituto de Tite.

Manuel Pellegrini começou a sua carreira no Chile. Depois, passou pelo futebol equatoriano, na LDU, e argentino, no River Plate e San Lorenzo. Em 2009, chegou na Europa, onde acumula passagens por Real Madrid, Villarreal, Manchester City e West Ham. O comandante também treinou o Hebei FC, na China. Atualmente, está no Betis.

Em sua carreira, conquistou um Campeonato Inglês, uma Copa do Rei, duas vezes a Copa da Inglaterra, um Campeonato Equatoriano e uma Copa Sul-Americana.