Jornal crava que CR7 está ‘muito próximo’ de assinar com clube saudita

A novela Cristiano Ronaldo parece que, enfim, está nos seus capítulos finais. Embora o futuro do astro siga indefinido, o jornal Marca informou nesta quinta-feira que o jogador está “muito próximo” fechar um acordo com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O português deve assinar um contrato de dois anos e meio, e os valores estratosféricos do negócio giram em torno de 200 milhões (R$ 1,09 bilhão) de euros, incluindo salários e ações de publicidade.

A participação de CR7 no clube, porém, não deve parar nos gramados. A ideia do francês Rudi Garcia, dono do Al-Nassr, é que o craque seja o embaixador da candidatura da Arábia Saudita para a Copa do Mundo de 2030.

Caso a transação se confirme, Cristiano Ronaldo colocará um fim em sua passagem pelo futebol europeu e caminharia para um encerramento de carreira atuando em uma liga alternativa. Ele está livre no mercado da bola desde que rescindiu seu vínculo com o Manchester United, da Inglaterra.

Aos 37 anos de idade, o atacante ainda aguarda por uma proposta de algum time da elite europeia, mas vê cada vez menos portas abertas. Sua intenção era seguir disputando a Liga dos Campeões, competição no qual ele é o maior artilheiro e um dos grandes vencedores (140 gols e cinco títulos).

A última vez que Ronaldo esteve em campo foi na Copa do Mundo do Catar, mas não brilhou. Ele marcou apenas um gol na competição e terminou o Mundial no banco de reservas de Portugal, eliminado nas quartas de final por Marrocos.