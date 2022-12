Jornal diz que CR7 assinará contrato de sete anos com o Al-Nassr

Depois de muita especulação, o atacante Cristiano Ronaldo está bem próximo de ser anunciado como reforço do Al-Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com o jornal espanhol Marca, o português deve assinar um contrato bilionário de sete anos.

O Marca afirma que a ideia dos sauditas é ter Cristiano Ronaldo como jogador por dois anos e meio. Depois disso, ele seria o embaixador do país na campanha pela Copa do Mundo de 2030. A Arábia Saudita tem o sonho de repetir o Catar e sediar o Mundial. O torneio seria compartilhado com Egito e Grécia.

O acordo para a contratação de CR7 teria ainda um salário recorde. O jogador receberia 200 milhões de euros (cerca de 1,09 bilhão) por temporada. Na função de embaixador, Cristiano poderá aumentar os rendimentos.

O nome de Cristiano Ronaldo está sendo ligado ao futebol árabe desde que ele deixou o Manchester United, durante a Copa do Mundo. As partes envolvidas negam as negociações, mas o Marca insiste no acordo. Segundo o jornal, o atacante não recebeu propostas de grandes equipes da Europa.