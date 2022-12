Jornalista Carlos Ernani Brickmann morre aos 78 anos, em São Paulo

Morreu, neste sábado (17/12), o jornalista Carlos Ernani Brickmann (foto em destaque), aos 78 anos, após três meses internado no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, onde tratava um quadro infeccioso.

Carlinhos, como era conhecido, deixa a esposa e dois filhos. O velório está marcado para este domingo (18/12), às 11h30, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo.

Brickmann começou a carreira em 1963 e passou por grandes redações, como Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, Estadão e TV Bandeirantes. O jornalista ainda trabalhou em diversos cargos, como repórter, colunista, editor-chefe e diretor de telejornalismo.

