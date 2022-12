‘Júbilo histérico’: jornais marroquinos exaltam classificação na Copa

Marrocos fez história nesta terça-feira (6), ao se classificar pela primeira vez para as quartas de final de uma Copa do Mundo, ao bater a Espanha, nos pênaltis, após um 0 a 0 com bola rolando. Como não podia ser diferente, o feito repercutiu muito na imprensa marroquina, que exaltou o feito de Hakimi, Ziyech e companhia.

O jornal L’Opinion afirmou que, com a vitória, “todo o povo marroquino voltou ao júbilo histérico”. O goleiro Bono, do Sevilla, que defendeu dois pênaltis na disputa, foi chamado de “herói da noite”, na publicação.

“Loca, loca la pelota y viva Marruecos”, a manchete em espanhol do La Vie éco exibe o orgulho e emoção que o triunfo trouxe aos marroquinos. “No papel, as malas já estavam feitas… Em campo, a história é sempre outra”, diz um trecho de outra matéria. “Acabamos de pedir para você nos fazer sonhar, mas agora você está realizando o sonho”, exaltou o jornal.

O Le Matin classificou a vitória como “dramática, extática, lendária” e afirmou que a partida de hoje entrará “para os anais do futebol marroquino”. O lateral-direito Achraf Hakimi, que bateu o pênalti da classificação, é a grande referência para os marroquinos: “A geração Hakimi é desta vez, e para sempre, lendária!”, finalizou o texto.

Outro jornal que exaltou a classificação marroquina foi o Aujourd’hui, dizendo que a equipe de Marrocos mostrou “um estoicismo infalível e uma concentração exemplar” para segurar a Espanha e vencer na disputa de pênaltis.

Classificação histórica

Marrocos é a primeira seleção árabe e a quarta africana a chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo após eliminar a seleção da Espanha. E o feito só foi possível após mais de 120 minutos de futebol. No tempo normal e na prorrogação, 0 a 0.

Nos pênaltis, um show de Bono, goleiro do Sevilla, que defendeu duas das três cobranças efetuadas pelos espanhóis. A outra foi chutada na trave. Do lado marroquino, coube a Hakimi, de cavadinha, converter a cobrança que colocou 3 a 0 no placar das penalidades e classificou os africanos para enfrentar Portugal, de Cristiano Ronaldo, na próxima fase.

Marrocos e Portugal se enfrentarão no próximo sábado (10), às 12h (horário de Brasília). O vencedor do confronto enfrenta quem passar no jogo entre França e Inglaterra, que acontece no mesmo dia, às 16h.