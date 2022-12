Kiss, Scorpions, Deep Purple e Helloween são anunciados no festival Monsters of Rock; confira o line-up

O festival Monsters of Rock anunciou que as bandas Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Saxon, Symphony X e Doro estão no line-up da sétima edição do festival. O evento acontecerá no dia 22 de abril de 2023, no Allianz Parque, em São Paulo. Pela primeira vez, vão compartilhar o palco do Monsters sete das bandas que mais influenciaram cinco gerações de fãs do metal. A venda dos ingressos começa nesta sexta-feira, 16, no site da Eventim. Os valores vão de R$ 240 (meia na cadeira superior) a R$ 2.500 (inteira no Vip Backstage Mirante).

As bandas O Kiss promete fazer um show lendário. Será um momento único, uma homenagem ao primeiro headliner do Monsters of Rock (1994) e aos fãs que vêm acompanhando o festival por quase três décadas. Essa apresentação será um dos últimos 50 shows do grupo no mundo. A noite também será de estreias no Monsters. Com 120 milhões de discos vendidos e mais de 5 mil shows em todo o planeta, o Scorpions, a mais bem-sucedida banda de rock alemã, levará ao Brasil um show da turnê de “Rock Believer”, álbum lançado em fevereiro, mas clássicos como “Wind Of Change”, “Rock You Like A Hurricane” e “Still Loving You” certamente estarão presentes.

O Deep Purple faz parte da trilha-sonora de todos os roqueiros. Em 2008, a banda recebeu o prêmio “Legend Award” no World Music Awards. Em 2016, entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll. Será uma oportunidade única para rever Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey e Simon McBride. O Helloween fará sua segunda apresentação no festival — a primeira foi em 1996. A banda vive um momento singular, pois está percorrendo o mundo com a United Forces Tour 2022-2023. Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner e Dani Löble prometem show especial.

Também será a segunda apresentação do Saxon no Monsters. Formada por Biff Byford, Doug Scarratt, Nibbs Carter, Nigel Glockler e Paul Quinn, o grupo lançou neste ano o seu 24º álbum — “Carpe Diem” — e estão em turnê pela Europa. Expoente do New Wave Of British Heavy Metal, a banda inglesa é considerada uma das melhores do heavy metal em todo o mundo e conquistou uma legião fiel de fãs nos anos 1980, principalmente com o álbum “Crusader”, que se tornou um clássico absoluto. O grupo de metal progressivo Symphony X, criado pelo guitarrista Michael Romeo em Nova Jersey (EUA), tem álbuns singulares como “The Divine Wings of Tragedy” (1997), “The Odyssey” (2002), “Paradise Lost” (2007), “Iconoclast” (2011), e “Underworld” (2015). Para a apresentação no Monsters, Romeo, Russell Allen, Michael LePond, Jason Rullo e Michael Pinnella devem tocar os clássicos. Para abrir o festival, a produtora escalou a rainha do metal Doro, que marcou a estreia das mulheres no palco do primeiro Monsters of Rock da história, em 1986, na Inglaterra.

SERVIÇO Monsters of Rock Quando: 22 de abril de 2023

Bandas: Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Saxon, Symphony X e Doro

Local: Allianz Parque

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca – SP

Abertura dos portões: 10h

Início dos shows: 11h30

INGRESSOS PISTA PREMIUM

– R$ 1.180,00 (inteira)

– R$ 590,00 (meia-entrada)

PISTA

– R$ 680,00 (inteira)

– R$ 340,00 (meia-entrada)

CADEIRA INFERIOR

– R$ 780,00 (inteira)

– R$ 390,00 (meia-entrada)

CADEIRA SUPERIOR

– R$ 480,00 (inteira)

– R$ 240,00 (meia-entrada)

VIP – MIRANTE BACKSTAGE

– R$ 2.500,00 (valor do ingresso inteira + Pack Mirante)

– R$ 1.910,00 (valor do ingresso meia-entrada + Pack Mirante)

VIP – LOUNGE CENTENÁRIO

– R$ 1.500,00 (valor do ingresso inteira + Pack Centenário)

– R$ 1.110,00 (valor do ingresso meia-entrada + Pack Centenário)