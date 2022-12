Larissa Manoela e André Luiz Frambach ficam noivos em Noronha: ‘Para a vida toda’

Os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach ficaram noivos em Fernando de Noronha. Nos últimos dias, o casal tem mostrado nas redes sociais detalhes da viagem romântica que estão fazendo e surpreenderam seguidores no último domingo, 18, ao anunciarem o noivado. Larissa, que tem 21 anos, postou fotos do momento do pedido e declarou: “A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para vida toda”. André, de 25 anos, escolheu uma aliança com diamantes brancos para dar à amada, já a dele conta com diamantes negros. As iniciais do casal foram gravadas nos anéis de ambos. Em um stories em que mostra a aliança, Larissa comentou: “Mais feliz impossível”. Vários famosos parabenizaram o casal. “Deus abençoe, amiga! Estou chocada, muito amor para vocês”, comentou a apresentadora Maisa. “Que lindo te ver feliz”, escreveu a apresentadora Eliana. “Toda felicidade do mundo, meu amor”, acrescentou a cantora Giulia Be. Em novembro, Larissa fez uma declaração ao noivo nas redes sociais e comentou sobre o tempo em que estão juntos: “Essa história começou a ser contatada há três anos nos rolos das câmeras e a um e meio ela é domínio próprio (risos), mas a gente só resolveu publicar a obra há quatro meses. É porque história boa de verdade tem um tempo de maturação, ela há sempre de ficar melhor”.

