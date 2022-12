Latino, é você? Cantor investe alto em procedimento para rejuvenescer

Após Fernando Zor turbinar o bumbum e o ex-BBB Eliezer recauchutar completamente o rosto com procedimentos estéticos que viralizarem nesta semana, agora é Latino quem surpreende com algumas transformações. O cantor de 49 anos acaba de passar por um processo de rejuvenescimento facial pelas mãos da Dra. Caroline Pereira, médica Dermatologista. A coluna LeoDias descobriu que o investimento para ficar mais jovem não foi pouco.

Foi utilizado preenchimento, toxina botulínica e fios com técnica do Fox Eyes para abertura do olhar e elevação da sobrancelha. De acordo com a profissional da Human Clinic de São Paulo, a busca desses procedimentos por homens têm aumentado bastante. Mas cabe ressaltar que, o intuito principal desses procedimentos é deixar o paciente mais jovem sem mudar suas característica naturais.

O custo para todos os procedimentos que Latino fez pode chegar até a R$ 30 mil reais. Depende muito do caso. Os resultados também aparecem rápido.

Latino, como se sabe, é bastante vaidoso e, além da estética, ele também gosta de praticar esportes e fazer musculação. Pai de 10 filhos, ele segue mantendo a boa forma aos 49 anos, derrubando tabus e provando que, assim como as mulheres, os homens também podem e devem se cuidar.

