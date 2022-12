League of Legends está chegando ao Xbox Game Pass

Durante o Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 em junho tivemos o anúncio de uma parceria da Microsoft com a Riot Games para trazer os principais jogos do estúdio para o serviço de assinatura Xbox Game Pass.

Agora a Microsoft revelou uma data para os jogos da Riot Games chagarem ao serviço. A partir do dia 12 de Dezembro os assinantes do Xbox Game Pass poderão aproveitar os títulos League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics. Já League of Legends: Wild Rift chega em Janeiro.

Os jogadores que jogarem os jogos da Riot pelo Xbox Game Pass receberão diversos bônus, incluindo todos os campeões liberados. Lembrando que os jogos estão disponíveis apenas para a versão de PC e mobile do Xbox Game Pass, já que não possuem versões para consoles.

VALORANT:

Todos os Agentes atuais Acesso a todos os novos Agentes assim que forem lançados Bônus de 20% de EXP de partida dado para Passe de Batalha, Passe de Evento e contrato de personagem ativo

League of Legends

Todos os mais de 160 Campeões Acesso a todos os novos campeões assim que foram lançados Bônus de 20% de EXP

Legends of Runeterra

Todas as cartas do Conjunto de Fundações

Teamfight Tactics:

Pequenas Lendas estrategistas raros de 1 estrela 4 skins de arena disponíveis até abril de 2023, e 1 skin de arena da rotação mensal depois desse período

League of Legends: Wild Rift

Todos os mais de 80 Campeões Acesso no lançamento de cada novo Campeão Bônus de 20% de EXP

Além disso, os jogadores que conectarem suas contas da Riot com o Xbox Game Pass antes da data de 1 de janeiro de 2023 irão receber ainda mais recompensas em cada um dos jogos.