Lexa ou Guimê: especulações sobre ida de um dos dois ao BBB23 aumentam

A coluna LeoDias recebeu informações de que uma cantora de funk bem famosa procurou por uma nova equipe de administradores de redes sociais e levantou uma grande suspeita acerca de sua ida para o BBB23.

Estamos falando de Lexa, dona do hit Cavalgada. Fontes da coluna afirmam que Darlinn, a mãe da cantora, entrou em contato recentemente com a agência Mynd2 – que possui em seu casting um leque enorme de ex-BBBs -, procurando por uma equipe para cuidar do posicionamento digital de sua filha.

Ainda segundo consta, esta ligação de última hora por parte da mãe de Lexa fez com que as donas desta empresa, Fátima Pissara e Preta Gil, ficassem de olho nesta movimentação, que até então não foi finalizada mas pode ser muito vantajosa para o cofre da agência de marketing.

Vale lembrar que o colunista Gabriel Perline, do Portal IG, noticiou que MC Guimê, ex-marido de Lexa, também foi procurado pela Globo e logo foi atrás de uma nova equipe para as redes sociais.

O que se sabe até o momento é que desde que Lexa e Guimê passaram pelo The Masked Singer, Boninho e equipe vem fazendo de tudo para ter um dos dois no BBB. Até uma participação dupla chegou a ganhar força nos bastidores, mas logo fora declinada pela emissora.

