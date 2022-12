Líder de facção do Paraná suspeita por quase 100 mortes é preso no Rio

A Polícia Civil do Paraná em ação conjunta com a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Luiz Fernando Everaldo de Silva, na noite desta quinta-feira (15), na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Ele é apontado como líder de uma facção paranaense.

O suspeito comandava uma organização criminosa que seria responsável por dezenas de assassinatos, somente na cidade de Ponta Grossa (PR). A investigação acredita que o número de mortes envolvendo a facção chegue a 100, incluindo homicídios relacionados em outras regiões paranaenses.

