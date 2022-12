Lionel Messi chega à final da Copa com recordes e marcas a bater

Lionel Messi é um dos melhores jogadores da Copa do Mundo do Catar até o momento. Com cinco gols e três assistências, o recordista em bolas de ouro pode completar a prateleira com todos os títulos do futebol mundial, caso conquiste o tricampeonato no domingo (18/12), diante da França.

Aos 35 anos e com muita história para contar, o camisa 10 e capitão de sua seleção sonha em escrever outra linda página no vasto livro de sua carreira.

Em sua quinta e última Copa do Mundo, Messi mostrou que é como vinho: quanto mais velho fica, melhor joga. A máxima está sendo muito verdadeira para o jogador. Além de chegar ao recorde de Mundiais, ao lado de diversos outros atletas, El Pibe marcou cinco gols, mais do que em qualquer outra participação.

Com isso, se tornou o futebolista com idade mais avançada a marcar balançar as redes em mais oportunidades.

Marca expressiva Ao todo, são 11 bolas na rede em 25 jogos. O número de vezes que entrou em campo pela seleção argentina, inclusive, também é para se comemorar. Frente à Croácia, em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo do Catar, Lionel Messi se igualou a Lothar Matthäus como o atleta que mais vezes entrou em campo em uma competição como esta, com 25 exibições.

E não pense que para por aí. O camisa 10 e capitão da Argentina tem tudo para passar essa marca: a grande final do Catar colocará o hermano como o jogador com mais jogos na história das Copas.

Outra marca que está sob o reinado de Messi é o de jogador que mais vezes foi eleito o melhor da partida em mundiais. Desde a criação do prêmio, em 2002, o astro Deus Hermano foi eleito o Man of the Match em 10 oportunidades, sendo quatro no Catar.

Além disso, o Mundial do Catar fez com que Messi se tornasse o maior artilheiro da história da Argentina na competição, com 11 gols, ultrapassando os 10 tentos de Gabriel Batistuta, e o Hermano com mais jogos em Copas do Mundo (25).

Participações em gols Mas nem só de bolas na rede vive um craque. Além de castigar os adversários com gritos de gol, Lionel Messi também contribuiu com três assistências. Ao todos, contando as duas estatísticas, El Pibe participou de oito dos 12 gols marcados pela Argentina. A marca corresponde a 66% de participações para tentos de sua seleção.

Em 2022, o camisa 10 só passou em branco contra a Polônia. Entretanto, Julián Álvarez e Alexis Mac Allister garantiram o 2 x 0 e a liderança do Grupo C para a Argentina. Nos outros mundiais, Messi não teve uma participação tão decisiva, mas ajudou, e muito, sua seleção. Confira, abaixo, os números do craque em Copas do Mundo:

2006: 3 jogos: 1 gol e 1 assistência – eliminado nas quartas 2010: 5 jogos: 0 gol e 1 assistência – eliminado nas quartas 2014: 7 jogos: 4 gols e 1 assistência – vice-campeão 2018: 4 jogos: 1 gol e 2 assistências – eliminado nas oitavas 2022: 6 jogos: 5 gols e 3 assistências – finalista Recordes que podem ser batidos Outra marca que pode ser batida pelo camisa 10 é de jogador com mais minutos em campo na história das Copas. Atualmente com 2.194 minutos jogados em Mundiais, Messi está atrás somente de Paolo Maldini, que contabiliza 2.217 minutos.

Para bater a marca do italiano, o argentino precisa jogar pelo menos 24 minutos na grande final contra a França.

Além disso, caso a seleção Albiceleste conquiste o tricampeonato com uma vitória contra a França, o astro argentino chegará a 17 vitórias na competição, se igualando a Miroslav Klose com o jogador que mais triunfou na história.

