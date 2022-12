Localizado corpo de vítima de afogamento

O corpo Amilton Gonçalves Barbosa (50 anos), foi localizado por equipes do corpo de bombeiro, nesta segunda-feira (19), no distrito de Nova Alegria em Itamaraju. A vítima estava desaparecido desde o último final de semana.

Mergulhadores do 18ª Corpo do Bombeiros Militares de Teixeira de Freitas, acessaram o Rio Jucuruçu na região do distrito de Nova Alegria, no local indicado por moradores, onde possivelmente o homem havia sido visto pela última.

Após a localização do corpo, as autoridades da polícia civis Itamaraju, autorizou o levantamento cadavérico e remoção do corpo realizada pelo servidor Anderson Barbosa. Transferido o corpo para o IML de Itamaraju, onde exames de necropsia foram efetivados.

Na sequência o corpo foi liberado aos seus familiares.