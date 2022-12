‘Loki’, ‘You’, ‘The Boys’ e ‘The Last of Us’: confira as principais séries de 2023

O próximo ano promete ser extenso para os fãs de série. Grandes nomes do streaming, como “You”, “The Boys” e “Bridgerton” voltam com novas temporadas. As plataformas como Netflix, Prime Video, Disney Plus e HBO Max apostam também em novas produções, como Velma, animação baseada em Scooby-Doo. As franquias clássicas, como Star Wars e Marvel, também explorarão o universo das séries, com novos episódios de The Mandalorian e Loki, respectivamente. As produções brasileiras, como “As Five” e “Dom”, também voltam para uma segunda temporada e prometem desvendar histórias que ficaram em aberto nos últimos episódios. Confira a seguir os principais lançamentos de séries para 2023.

You – 4ª temporada Sucesso da Netflix, a série “You” terá a sua quarta temporada dividida em duas partes, com lançamentos previstos para os dias 10 de fevereiro e 10 de março de 2023. Após matar a sua esposa Love Quinn (Victoria Pedretti), Joe (Pen Badgley) agora vai atrás de uma nova vítima na Europa. No trailer divulgado pelo streaming, o personagem principal aparece em Londres sob a identidade de um professor chamado Jonathan Moore. Agora, Joe parece tentar se adaptar a um ambiente rico e extravagante, com novos personagens para a trama. Marienne (Tati Gabrielle), revelada na terceira temporada, será a única personagem que se mantém na série.

Succession – 4ª temporada Sucesso de público e aclamado pela crítica, “Succession” volta para uma quarta temporada em 2023. A série da HBO ganhou um teaser recente e tem estreia prevista para o outono brasileiro. Os novos episódios prometem focar nos desgastes emocionais da família Roy com a venda iminente do conglomerado midiático Way Star Roy. Numa fase que pode ser o início do desfecho da trama, a quarta temporada de “Succession” pode ser a penúltima da série e deve explorar ainda mais as tensões familiares entre Shiv (Sarah Snook), Logan (Brian Cox), Kendall (Jeremy Strong), Connor (Alan Ruck) e Roman (Kieran Culkin).

Bridgerton – 3ª temporada Após duas temporadas de grande sucesso, a série da Netflix baseada na era pré-vitoriana volta para um terceiro ano, com lançamento previsto para 2023. Os novos episódios prometem seguir caminhos diferentes dos livros originais e devem explorar o romance entre Colin Bridgerton e Miss Penelope Featherington. A produção, no entanto, não se encaminha para o fim, uma vez que a rede de streaming a renovou para uma quarta temporada.

Velma Nova aposta da HBO em desenho-animado, a personagem Velma, de “Scooby-Doo”, vai ganhar uma série exclusiva sobre a sua vida. A trama promete explorar a sexualidade da personagem e revelar, aos poucos, sua atração por mulheres. A atriz e roteirista consagrada do seriado “The Office”, Mindy Kalling, será responsável por dublar Velma nos áudios originais. A produção não tem como foco o público infantil e deve trazer discussões acaloradas para jovens adultos, com foco nas temáticas LGBTs e um pouco mais de terror para os mistérios e crimes. A série ainda não possui data certa de estreia.

The Last Of Us Para os órfãos de “The Walking Dead” e “Resident Evil”, a HBO promete uma nova série com a temática zumbi no próximo ano. Inspirada no jogo homônimo de Playstation, “The Last Of Us” estreia no dia 15 de janeiro com um elenco de peso, incluindo nomes como Pedro Pascal e Bella Ramsey. A expectativa é que a série aborde o mesmo que o jogo: uma sociedade distópica que busca sobreviver à infecção do vírus que transforma pessoas em zumbis.

Dom – 2ª temporada A série nacional do Prime Video chega ao streaming com novos episódios em março do próximo ano. Em teaser divulgado, Dom (Gabriel Leone) é mostrado em rota de fuga em um contexto de muita ação. Além do ator, o elenco conta com outros grandes nomes que foram revelados em novelas da Rede Globo, como Isabella Santoni e Flávio Tolezani. A série conta a história do criminoso Pedro Dom, filho de um policial carioca conhecido por seu perfil combativo diante do crime na cidade.

Welcome to Derry A série baseada no filme “It: A Coisa” chega ao HBO no próximo ano. O enredo promete dar mais detalhes da origem do personagem enigmático Pennywise e se passará nos anos 1960, discutindo a transformação da figura em palhaço. Grandes nomes das produções de Hollywood envolvidas em produtos da Disney e da Marvel estão escalados para compor os bastidores dos episódios.

Agatha: Coven of Chaos Após a fama da personagem Agatha Harkness na série original Disney Plus “WandaVision”, a origem da bruxa será apresentada na nova produção do streaming “Con of Chaos”. A previsão do lançamento é para o inverno de 2023 e contará com Kathryn Hahn e Joe Locke, astro do sucesso “Heartstopper”, no elenco. A história promete focar no passado de Harkness, além de abordar o futuro da personagem após a sequência de acontecimentos de WandaVision.

The Continental Para os assinantes do Prime Video, o serviço de streaming prometeu para o próximo ano uma série baseada em John Wick. “The Continental” estreia em 2023 com um elenco de peso, com nomes como Mel Gibson, e se passará na Nova York dos anos 70. Produzida pela Lionsgate, os episódios mostrarão o personagem Winston Scott como gerente do hotel que abriga criminosos conhecidos no mundo todo.

Hunters – 2ª temporada Após uma longa pausa, a série do Prime Video que reuniu nomes como Logan Lerman e Al Pacino será renovada no catálogo em janeiro do próximo ano. Em tom fictício, o grupo de judeus promete caçar Adolf Hitler e impedir que o Quarto Reich se concretize. A série que retrata os anos 70 dos Estados Unidos, com um grupo de judeus caçadores de nazistas, também será finalizada com a próxima remessa de episódios. O ator Udo Kier, famoso por sua atuação em “Bacurau”, irá integrar o elenco oficialmente.

The Boys – 4ª temporada Após a aclamada terceira temporada, a aposta do Prime Video ‘The Boys’ promete voltar e continuar a história de Butcher e Homelander. O ator Karl Urban publicou em suas redes sociais fotos dos sets de filmagem para a próxima temporada, que deve explorar ainda mais a relação do Capitão Pátria (Antony Starr) com seu filho.

Loki – 2ª temporada Com gravações avançadas, “Loki”, seriado da Marvel, deve retornar no final do primeiro semestre de 2023. Tom Hiddleston participou de filmagens em Londres, no Reino Unido, e parte da equipe de gravação publicou fotos nas redes sociais em outubro, que sinalizavam um possível fim das gravações. Os próximos episódios prometem ser reveladores para os fãs de super-heróis entenderem melhor os enigmas do universo Marvel.

Ironheart Produção da Marvel no serviço de streaming Disney Plus, “Ironheart” conta a história de uma jovem afro-americana e seus poderes de heroína. O enredo prosseguirá com a personagem Riri Williams, apresentada no último filme da sequência de “Pantera Negra”. A previsão de lançamento é para o segundo semestre de 2023 e deve mostrar a personagem e sua engenhosidade com objetos tecnológicos, assim como o Homem de Ferro.

As Five – 2ª temporada Após o sucesso da primeira temporada, “As Five” volta para o Globoplay com novos episódios em 2023. A série baseada na vida adulta do quinteto das personagens principais de “Malhação: Viva a Diferença” vai explorar sexualidade, relações de trabalho e amizade na nova temporada. Agora, as amigas Ellen e Lica serão incluídas em um triângulo amoroso lésbico. A segunda temporada deve chegar ao streaming da Rede Globo em março.

The Mandalorian – 3ª temporada “The Mandalorian”, do universo Star Wars, chega ao Disney Plus no dia primeiro de março de 2023. A data foi confirmada pelo ator Pedro Pascal em um painel da Comic Con 2022, em São Paulo. A história promete desenvolver a personalidade do Baby Yoda para os fãs e manterá o ator Pedro Pascal no elenco. A série promete abrir mais portas para o desenvolvimento de novos produtos da franquia.

Leia também Documentário ‘Harry & Meghan’ estreia com críticas à imprensa britânica, à família real e ao racismo Diretor de ‘Dahmer’ confronta Netflix após decisão envolvendo a série: ‘Não gostei’