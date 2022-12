Lomanto Oliveira deixa Fasano Salvador e segue para novo hotel da rede em São Paulo

(Tati Freitas/Divulgação)

Chef Lomanto Oliveira vai comandar cozinha do Fasano Itaim em São Paulo

À frente da cozinha do Fasano Salvador desde sua inauguração, em 2018, o chef Lomanto Oliveira, deixará a unidade baiana da rede para assumir a gastronomia do segundo hotel do grupo que será inaugurado na capital paulista no primeiro trimestre de 2023. Lomanto, que fez história na Bahia com sua gastronomia refinada, ainda assinará os menus de Natal e Réveillon do Fasano baiano e, só então segue de malas e bagagens para comandar a cozinha do Fasano Itaim. Em seu lugar, assumirá o chef Bahia Brito, o número 2 de Lomanto Oliveira. Para ocupar o lugar de Bahia virá uma chef de outra unidade do grupo cujo nome ainda não está confirmado.

Entra e sai

Quem também está deixando a unidade baiana do Fasano é o gerente de operações Eric Mattos. Foi ele quem assumiu interinamente a direção-geral do hotel baiano com a transferência de Letícia Alcazar para o Fasano Angra dos Reis, no primeiro semestre deste ano, antes da chegada de João Marcelo Mattos. E é para Angra dos Reis também que seguirá Eric Matos. Ele desembarca na unidade fluminense do grupo como gerente de hospedagem.

Fasano Itaim

Sobre a segunda unidade do Grupo Fasano na capital paulista, trata-se de uma parceria com a Even Construtora e Incorporadora para um complexo que reunirá também o primeiro residencial da marca. O Fasano Itaim terá, além de uma torre residencial, um hotel e restaurantes. O projeto arquitetônico e de interiores é do escritório Aflalo/Gasperini em parceria com Márcio Kogan, respectivamente.

(Tati Freitas/Divulgação)

João Marcelo Passos aposta em duas versões do Réveillon no Fasano

Réveillon

E por falar no Réveillon do Fasano Salvador, o novo diretor-geral João Marcelo Passos está preparando duas opções para a noite da virada: um jantar no restaurante com menu especial ainda assinado por Lomanto Oliveira e uma festa no rooftop, com vista para a baía de Todos-os-Santos. Vale ressaltar que a festa poderá ser adquirida junto ou separada do jantar, e terá como atrações o DJ Enrico Masiero e uma banda que ainda está sendo definida, além de um menu incluindo bebidas selecionadas.

(Divulgação)

Rita Assemany e Rudnei Monteiro voltam a apresentar Chiquita com Dendê

Volta à cena

A atriz Rita Assemany, que está em cartaz na Netflix com o filme Depois do Universo, volta ao palco com o espetáculo musical Chiquita com Dendê, de autoria de Aninha Franco. A apresentação acontece no próximo dia 14 de dezembro, às 20h, no restaurante Amado, com a participação do músico Rudnei Monteiro. O musical inaugura o projeto Teatro à Mesa, promovido pela casa de Edinho Engel. As reservas já estão sendo feitas pelo telefone 71 3322 3520.

Pré-estreia

O filme Sol, da diretora Lô Politi, que foi totalmente filmado na Bahia, vai ganhar pré-estreia para convidados amanhã (7), às 20h, no Cine Metha Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. A produção é uma parceria da Dramática Filmes com a Muiraquitã, Downtown e Paris Filmes,e tem no elenco o ator Romulo Braga.

(Divulgação)

Janete Freitas e Licia Fabio prestigiaram João Eça na festa de inauguração

Eventos

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte inaugurou nesta semana o Solar das Orquídeas, um espaço de 2,2 mil m², cercado pela natureza, para a realização de eventos, que podem ir de casamentos a celebrações corporativas. O novo espeço é dividido em áreas externas e internas com capacidade para até 700 pessoas. A disposição multifuncional permite diversos formatos e conta com isolamento acústico, palco de 71m², cozinha de apoio, camarim, pista de dança, dentre outros. “O Solar das Orquídeas chega com uma perspectiva tecnológica e moderna sem deixar de lado a essência da conexão com o meio ambiente”, explica João Eça, diretor-geral do Tivoli Ecoresort Praia do Forte.

(Divulgação)

Morena Leite participa do Tempero do Forte desde a primeira edição

Parceria longa

Veterana do Festival Tempero no Forte, tendo participado de todas as edições, a chef Morena Leite vai encerrar o a grade de aulas do segundo dia da Cozinha Show do evento, no sábado (10), às 19h20, com o tema Meu Brasil, brasileiro, homenageando o Brasil e ensinando o passo a passo da receita Guaiuba com escamas de banana da terra e pirão de caranguejo, com toques de contemporaneidade e tropicalismo brasileiro.

(Divulgação)

Euclides Penedo Borges

Bodega premiada

A Penedo Borges Bodega Boutique, vinícola velha conhecida dos baianos, recebeu a Medalha de Prata no The Best of Wine Tourism 2023 da Great Wine Capitals na categoria Pequenas Bodegas. A honraria, festejada pelos sócios brasileiros e argentinos da vinícola focada em negócios positivos para o planeta e para a comunidade, torna ainda mais visível seu projeto Vinos de Luz que investe parte do lucro obtido com a venda da bebida em programas educativos, de esportes, de saúde e de moradia na Argentina onde está a sede da empresa.

(Silas Fernandes/Divulgação)

Público prestigiou o festival Salvador Capital Afro no Pelourinho

Balanço

A primeira edição do Festival Salvador Capital Afro ocupou, de 30 de novembro a 4 de dezembro, 12 espaços do Centro Histórico, reunindo um público de cerca de 15 mil pessoas. O festival é parte de um movimento que pretende impulsionar o Afroturismo na capital baiana. Apresentado num formato inovador, criativo e inspirador, o evento promoveu 230 atividades entre reuniões de negócios, shows, exposição, painéis e oficinas, envolvendo cerca de 180 artistas, 90 afroempreendedores na Feira AfroBiz e 56 players e mentores de negócios. Para movimentar a economia criativa local, o evento trouxe 125 convidados locais, nacionais e também internacionais, de países como México, Colômbia, Portugal, Espanha, Chile, USA e Inglaterra.