Lucas Guimarães revela motivo para não voltar com Carlinhos Maia; confira

O influenciador digital Lucas Guimarães revelou o motivo de reatar o casamento com o também influencer Carlinhos Maia. Em entrevista a repórter Gabriela Cabrini, do Fofocalizando, do SBT, Lucas disse que ainda não está preparado. Contudo, ele assumiu ainda ter sentimentos por Carlinhos Maia. “Então, é aquela velha história, né? A gente sempre entrega as coisas. Sou um cara que sempre pensa muita nas mãos de Deus. O tempo principalmente ele resolve tudo. Então estou muito focado que as coisas, deixas as coisas acontecer. Saber que não somos inimigos, nós somos amigos obviamente. Tivemos as nossas recaídas óbvio. Eu recaí, fui ali e não sei ainda não, vamos deixar as águas rolarem”, comentou. Lucas Guimarães e Carlinhos Maia se casaram em 2019 e estavam juntos há 13 anos, antes da separação em outubro deste ano.

