O influenciador e apresentador do PodCats Lucas Guimarães abriu o coração e revelou o motivo para não ter reatado seu relacionamento com Carlinhos Maia. O famoso assumiu que ainda gosta e possui sentimentos pelo humorista, mas afirma que eles ainda não devem voltar a ficar juntos.

Tal revelação foi feita durante um bate-papo com a repórter Gabriela Cabrini, do Fofocalizando, do SBT. “Então, é aquela velha história, né? A gente sempre entrega as coisas. Eu sou um cara que sempre pensa muito nas mãos de Deus. O tempo, principalmente, resolve tudo”, disse.

“Então estou muito focado em deixar as coisas acontecerem. Saber que não somos inimigos, nós somos amigos obviamente. Tivemos as nossas recaídas, óbvio. Eu recaí, fui ali e não sei ainda não, vamos deixar as águas rolarem”, completou Lucas.

O amigo de Gkay deixou claro também que a separação não aconteceu por falta de sentimento entre eles: “Não é falta de amor, é só algumas coisas que estavam desencaixadas como todo casal tem. A gente nunca foi um casal da Disney, um casal perfeito e esse casal não existe”.

“Às vezes tem tempo que não é tempo pra destruir, é pra fortalecer. Algumas coisas estavam fora do lugar e a gente precisava encaixar, a gente não teve tempo pra encaixar tudo isso e foi por isso que a gente não voltou”, finalizou.

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

The post Lucas Guimarães revela o motivo de não voltar com Carlinhos Maia first appeared on Metrópoles.