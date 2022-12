Luciano Huck pede desculpa ao vivo após polêmica no ‘Domingão’: ‘Erro grave’

O apresentador Luciano Huck se desculpou no “Domingão” deste domingo, 11, após uma pergunta sobre o caso de George Floyd ser feita no quadro “Quem Quer Ser Um Milionário?”. O americano morreu em Minneapolis após ser estrangulado por um policial, que se ajoelhou em cima do seu pescoço durante uma abordagem. Após o assunto repercutir nas redes sociais, o marido da apresentadora Angélica disse que a questão “banalizava a violência sofrida por Geroge Floyd, quando foi assassinado pela polícia dos Estados Unidos”. “Foi um erro grave nosso, não tive presença de espírito na hora de sacar o quanto aquela pergunta era inapropriada, não precisava estar ali. Em meu nome e em nome da nossa equipe do ‘Domingão’, eu peço desculpas. Acho que o nosso letramento antirracista é uma construção constante, ininterrupta, então além de desculpas, fica nosso aprendizado”, declarou o apresentador.

Huck já tinha se manifestado sobre o assunto nas redes sociais quando um dos seus seguidores postou: “Sei que me segue aqui e já trocamos ideias! Vamos falar sobre essa pergunta? Para pessoas negras, o caso do Floyd (e tantos outros Floyds brasileiros) é traumático ao ponto de fazer com que colocar suas últimas palavras num quiz de entretenimento seja inaceitável”. A pergunta em questão foi a seguinte: “Qual destas frases foi dita por George Floyd antes de ser assassinado em 2020 e virou um grito de protesto contra o racismo?”. O apresentador respondeu o seguidor no Twitter: “Você tem toda razão sobre a pergunta formulada. Estou cada vez mais consciente do quanto devo evoluir no letramento antirracista além da intenção. Não tenho acesso prévio às perguntas e desta vez não tive a presença de espírito para reagir de imediato. Errei. Peço desculpas”.

