Luigi Baricelli revela luta contra síndrome do pânico nos bastidores da Globo

O ator Luigi Baricelli revelou que enfrentou uma doença em um dos principais momentos da sua carreira. Durante participação no programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, o artista contou que teve síndrome do pânico. “Acordava às 5h da manhã, meu lençol molhado e a Andrea [Baricelli, mulher do ator] do lado. Eu molhava ela inteira e ela tinha que tomar banho. Eu saia da cama, ia fazer o ‘Video Show’, que foi minha cura, depois voltava para a cama”. Luigi apresentou o extinto programa vespertino da Globo entre 2009 e 2010. Ele explicou que o programa foi importante durante sua luta contra a doença, pois era o que o motivava a sair de casa. “Foi meu processo de cura, agora eu entendo. Estava morrendo de medo, com síndrome do pânico, que é uma coisa louca, e eu ia fazer um programa ao vivo? Tinha um TP [teleprompter] ali, mas e quando morreu o Michael Jackson, que eles me escalaram?”, comentou. “Eu não queria [apresentar nesse dia] porque eu tinha que falar, não tinha TP. Eu falei: ‘E agora?’. Eu suava. Fui para lá [Globo], entrei no ar, o TP preto. Comecei a falar e, não sei, saiu.” Lembrado por atuar em novelas como “A Padroeira”, “Laços de Família” e “Sabor da Paixão”, o ator também comentou sobre as dificuldades que enfrentou no começo da carreira: “Cada vez que eu ia fazer uma cena de novela, [parecia que] estava indo para a cruz, porque eu não conseguia decorar, não sabia como eu fazia aquilo. Letícia Spiller, maravilhosa, na maquiagem [decorava] três páginas. Eu olhava, aquela cara do galã triste: ‘Estou ferrado, ela sabe e eu não consigo’”. Aos 51 anos, o artista lançou recentemente o livro “Sentir Para Pensar”, no qual fala da sua jornada para viver com mais “propósito e liberdade”.

