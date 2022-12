A cantora Luiza Martins passou mal durante um show em Parauapebas, cidade do Pará, nessa sexta-feira (16/12) e precisou encerrar a apresentação. A sertaneja foi encaminhada para atendimento médico e recebeu o diagnóstico de intoxicação alimentar.

“Ela foi medicada e liberada para tratamento via oral, encontra-se recuperando e a caminho de Tucumã (PA), dando continuidade à agenda de shows no estado”, afirmou uma nota divulgada no Instagram da artista.

O comunicado também pede desculpas para os fãs que estavam no show e agradece a “compreensão e carinho”. Luiza também se manifestou no perfil e explicou que estava com “dores fortes na barriga” há alguns dias e chegou a fazer teste de Covid-19.

“Eram sintomas que vinham e passavam (…) Durante o dia mediquei, comi leve, tomei o máximo de água possível, mas intoxicação alimentar é muito sinistro. Eu não sabia que era assim tão ruim”, contou.

Ela disse ainda que precisou deixar o palco duas vezes e que, quando foi levada ao hospital, não estava conseguindo ficar em pé. “A galera de Parauapebas viu que tentei ficar com eles até o fim. Avisei que não estava bem e que, em algum momento, pudesse ter que parar.”

Entenda a doença de Luiza Martins A intoxicação alimentar é provocada por alimentos contaminados. Normalmente eles possuem algum tipo de bactéria prejudicial, vírus, parasitas ou toxinas.

Embora seja mais comum que a doença se apresente de forma leve e não exija tratamento, em alguns casos ela pode apresentar sintomas mais intensos. É comum que as pessoas fiquem enjoadas, tenham diarreia e vomitem.

The post Luiza Martins abandona show após passar mal: “Muito sinistro” first appeared on Metrópoles.