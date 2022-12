‘Mágica’: jornais de Portugal exaltam goleada na Copa e CR7 no banco

Portugal aplicou a maior goleada das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar ao bater a Suíça por 6 a 1, na tarde desta terça-feira (6). Os destaques da partida foram o hat-trick do centroavante Gonçalo Ramos, do Benfica, e o fato do atacante Cristiano Ronaldo ter iniciado a partida no banco de reservas.

Ambos os acontecimentos foram bastante citados na imprensa portuguesa. O A Bola chamou o resultado de “chocolate” e ressaltou a escolha do treinador Fernando Santos em deixar Cristiano Ronaldo no banco. A publicação destacou também o fato de a torcida ter pedido diversas vezes a entrada do craque de Portugal.

O Mais Futebol utilizou o título “Até que enfim!” para comemorar uma grande atuação portuguesa, visto que uma das principais críticas ao time de Fernando Santos era o futebol pobre em uma seleção cheia de talentos. O site também falou que Cristiano Ronaldo, ressaltando que desde 2004 o astro não era reserva dentro de um contexto de opção técnica.

Segundo o portal, ao fim da partida, Cristiano, que entrou no segundo tempo, foi o primeiro a agradecer aos torcedores de Portugal e também o jogador que deixou o campo mais rapidamente.

O Sapo Desporto tratou a escolha de Fernando Santos de colocar Cristiano Ronaldo no banco como “um ato de coragem” e ressaltou que Gonçalo Ramos demorou 17 minutos para marcar um gol em Copa do Mundo, enquanto CR7 levou 514. O portal ainda classificou o desempenho de Ramos como uma “noite perfeita”.

“Portugal trucida Suíça”, começou assim o título da matéria do O Jogo, resumindo assim a acachapante goleada portuguesa. Para o veículo, a equipe de Fernando Santos teve “uma exibição coletiva irrepreensível”.

Já o Record utilizou o termos “goleada histórica” e “exibição mágica” para representar o encantamento português com sua seleção. Para o site, Portugal foi dominante e a exibição “entra diretamente para o quadro das melhores da Seleção em grandes competições”.

Portugal aplicou uma goleada histórica por 6 a 1, sobre a Suíça, na tarde desta terça-feira (6), e garantiu sua classificação às quartas de final da Copa do Mundo, para enfrentar Marrocos, que eliminou a Espanha, nos pênaltis. A partida acontecerá no próximo sábado (10), às 12h.

Os gols do jogo foram marcados por Gonçalo Ramos (3), Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão, para Portugal, enquanto Manuel Akanji descontou para os suíços.