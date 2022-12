Mais 9 jogos deixarão o Xbox Game Pass em breve

Já estamos quase no final de dezembro, e até o momento não tivemos nenhum anúncio da Microsoft sobre os novos jogos que entrarão no Xbox Game Pass. No entanto, parece que uma leva de jogos deixará o serviço em breve.

Embora a Microsoft ainda não tenha revelado os jogos que irão deixar o Game Pass, os jogadores notaram que aplicativo do serviço que vários jogos já contam com a etiqueta de “saindo em breve”.

De acordo com o aplicativo, no total nove jogos deixarão o Game Passa a partir do dia 31 de Dezembro. Entre os títulos, temos alguns nomes grandes como The Outer Wilds e Scarlet Nexus.

Jogos deixando o Game Pass em 31 de Dezembro:

Scarlet Nexus – Console e PC Tropico 6 – Console e PC The Outer Wilds – Console e PC Embr – Console e PC Gorogoa – Console e PC Iron Harvest – PC Immortal Realms: Vampire Wars – Console e PC Secret Neighbor – Console e PC The Pedestrian – Console e PC

Até o momento não tivemos nenhum anúncio oficial sobre a segunda leva de jogos do Xbox Game Pass e nem dos que deixarão o serviço, então não está claro se os fãs podem esperar por novidades para dezembro.