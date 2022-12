Mais Você: Ana Maria culpa Boninho por falta de Louro Mané em programa

No dia 18 de outubro de 1999, Ana Maria estreou o Mais Você, na Globo, ao lado de seu companheiro, Louro José. Ao longo dos anos, ela conquistou o público com suas receitas e simpatia em frente às câmeras.

Em 2020, o programa sofreu com a perda de Tom Veiga, interprete do papagaio. Já neste ano, a apresentadora passou a dividir o programa com Louro Mané, seu neto.

