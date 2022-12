Malvino Salvador visita Brasília para conhecer empreendimento local

Protagonista de diversas novelas da Globo, como Sete Pecados, Caras & Bocas e Haja Coração, Malvino Salvador “entrou literalmente de cabeça” — como costuma afirmar — em uma empreitada de sucesso e que já conquistou milhares de brasileiros. Ele é um dos sócios da Mais Cabello, empresa conhecida por realizar transplante capilar. O ator deu um rasante em Brasília, nessa quinta-feira (8/12), para conversar com clientes da unidade, fixada na QI 17 do Lago Sul, e compartilhar um pouco da experiência de ter se submetido ao método estético.

À frente da clínica brasiliense está o casal Flávio Souza — mais conhecido como Flavinho — e Lorena Furtado. O empresário é dono da holding Mais Cabello enquanto a advogada comanda diversas unidades do negócio. A Coluna Claudia Meireles ao saber que Malvino havia desembarcado em solo brasiliense, não perdeu tempo e bateu um papo com o astro das telinhas. Ele revelou que conheceu a empresa por meio do sogro, Pedro Mattos Guimarães. Vale ressaltar que o artista é casado com a empresária e esportista Kyra Gracie, desde 2019. Juntos, eles têm três filhos.

Malvino Salvador e Flavinho Souza Lorena Furtado “Eu estava com vontade de fazer e foi tudo meio que coincidência. Aconteceu de eu conhecer a Mais Cabello por meio do meu sogro. Acabei que me apaixonei pelo negócio. Eu coloquei a minha cabeça para jogo e estou muito feliz com o crescimento da empresa”, conta Malvino.

Quando ele se submeteu à técnica e confidenciou detalhes do tratamento nas redes sociais, o artista ficou surpreso. “Eu recebi uma enxurrada de mensagens”, atesta. Na avaliação do ator, os homens têm perdido um pouco a vergonha de não só fazer transplante capilar, mas também de procedimentos estéticos.

“Muitos [homens] diziam assim: ‘Cara, você fez? Então tudo bem, vou fazer também’. Amigos pessoais meus, vários deles me ligaram em seguida [após as publicações nas redes sociais] e perguntaram: ‘Como é que é? Dói? Como é a recuperação? Tem algum tipo de risco?’. Muitos deles diziam sentir vergonha, mas como me viram postando, resolveram fazer”, recorda Malvino Salvador.

Durante a entrevista, o ator e empresário confessou que a autoestima melhorou após recorrer ao transplante capilar. “Com certeza aumentou”, alega. Segundo Malvino, querer se sentir mais bonito é o “primeiro fator” para tantos brasileiros buscarem o método.

Antes de liderar a Mais Cabello, Flavinho Souza não saía de casa sem colocar um boné ou chapéu. Após se submeter à intervenção estética, ele deixou de usar os acessórios e se sentiu mais jovem. “Me incomodava muito. Quando faz, a gente muda e parece ser 10 anos mais jovem”, defende.

Sobre Malvino, Flavinho destacou que o ator “veste a camisa” da empresa: “Ele comprou a ideia e participa de tudo”. Atualmente, a Mais Cabello já fez mais de 10 mil procedimentos e dispõe de 35 unidades, situadas em todas as regiões brasileiras. A meta dos sócios é somar 50 espaços abertos até o ano que vem. De acordo com o astro das telinhas, a empresa não está focada apenas em transplante, mas sim em saúde capilar, razão para oferecer tratamentos inovadores contra a queda e a danificação dos fios.

Equipe da unidade brasiliense da Mais Cabello Confratenização Após o bate-papo na clínica em Brasília, Malvino Salvador, Flavinho Souza, Lorena Furtado e colaboradores da unidade confraternizaram pelo sucesso da Mais Cabello em uma das casas gastronômicas mais consagradas da capital federal: a Trattoria da Rosário, fixada na QI 17 do Lago Sul. Juntos, a trupe saboreou quitutes da culinária italiana. Os pratos traziam o preparo do chef Rosario Tessier.

