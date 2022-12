Maradona “comemora” tri da Argentina com fotos de Passarella e Messi

Diego Armando Maradona foi um dos grandes jogadores da história do futebol e venceu a Copa do Mundo de 1986. Pouco tempo depois da vitória da Argentina em 2022, o perfil oficial do ex-jogador publicou uma foto com os três capitães da seleção azul e branca que levantaram o troféu.

Em um primeiro momento, Passarella aparece com o caneco. Ele foi o responsável por erguê-lo em 1978, na Argentina. Ao lado, está o próprio Maradona, que carrega o troféu de 1986. Lionel Messi e a Copa de 2022 dão o tom final da postagem de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Confira.

Maradona morreu aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa, em Tigre, Província de Buenos Aires, na Argentina. O ex-jogador foi o grande responsável pelo título da Copa do Mundo de 1986, o segundo da história da Albiceleste.

Messi na Copa do 2022 Lionel Messi foi o campeão da Copa do Mundo, vice-artilheiro no Catar, e, ainda, o melhor jogador do Mundial. O recordista em Bolas de Ouro é o primeiro da história a receber o prêmio de atleta da competição em duas oportunidades e quebrou uma sina de 28 anos, em que a Bola de Ouro do torneio ia para um futebolista que ficou com o segundo lugar.

Em 1994, Romário foi o melhor jogador da Copa do Mundo e venceu o tetracampeonato para o Brasil. De lá para cá, nenhum outro campeão ficou com o título. Em 1998, Ronaldo levou o prêmio para casa, mas o Brasil perdeu a decisão por 3 x 0 para a França. Em 2002, Oliver Kahn foi vice e melhor da Copa.

Em 2006, Zidane chorou com o segundo lugar, mas foi o número 1. Em 2010, Forlán levou, mesmo com o Uruguai na terceira posição. Em 2014, Lionel Messi ficou com a bola de ouro após a derrota para Alemanha e, em 2018, Modric levou a honraria.

