Maraísa sobre cantar com Roberto Carlos: “Sonho de todo artista”

As irmãs Maiara e Maraísa vão dividir o palco com o Roberto Carlos no tradicional especial de fim de ano do cantor. A novidade provocou euforia nas artistas, que também são fãs do músico e vão interpretar com ele as letras Medo Bobo e Eu Te Amo, Eu Te Amo, Eu Te Amo.

“Não consigo nem explicar isso em palavras. Acho que é o sonho de todo artista. Desde criancinha a gente sempre foi muito fã, tivemos uma oportunidade, quando muito novas, de encontrar Roberto em um show e profetizamos que um dia nós cantaríamos juntos. Ele disse: ‘Vocês vão, sim!’”, revelou Maraísa.

Maiara também deu detalhes sobre a apresentação do Rei que assistiu ainda na adolescência. “Lembro a primeira vez que fui a um show de Roberto Carlos. Eu tinha 13 anos de idade, fui muito bem recebida, vi o carinho que ele tem pelos fãs, lembro que ele me deu uma rosa nesse dia, então eu vi o amor puro ali. Ele é uma referência muito grande como artista, uma grande inspiração”, avaliou a cantora.

Ela lembrou ainda que, na época, estava com a mãe e que agora ela terá a chance de ver as filhas no palco com um dos ídolos da família. “Só tenho gratidão. Ele é incrível, maravilhoso, uma energia maravilhosa.”

Roberto Carlos convida Com o nome Roberto Carlos: Como é Grande o Meu Amor Por Você, o show vai ao ar na TV Globo em 23 de dezembro e terá também Lucy Alves e Raça Negra como convidados. Com a protagonista de Travessia, o Rei cantará De Volta Pro Meu Aconchego e Como Vai Você.

“Quando ele me convidou, ‘eu zerei a vida’, foi a primeira coisa que eu falei! Acho que é um marco por tudo o que ele representa, estar ao lado de um cara que foi precursor de tantos movimentos musicais, tão importante para a nossa história da música”, resumiu Lucy.

O Raça Negra traz a ginga do pagode nas músicas É Tarde Demais e O Portão. Comandado por Luiz Carlos, o grupo tem uma história especial com Roberto, já que eles o usaram como referência musical ao lado de Jorge Ben Jor e Martinho da Vila. “O romantismo dele ficou na nossa mente até hoje temos tudo a ver com ele”, conta o vocalista.

