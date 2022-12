Antonio Jose Santos Saraiva, um político do PSDB conhecido como “Sarneyzinho do Maranhão”, foi às redes sociais, nesta quarta-feira (14/12) para avisar que ordenou “seus homens” a executarem o ministro do Superior Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. O vídeo ganhou repercussão após viralizar nas redes,

“Cuidado, meu amigo. Meus homens já estão de olho em ti. Já está (sic) te arrudiando (sic) aí em Brasília e em São Paulo. A minha ordem é para te executar”, ameaçou. “Cuidado com tua vida, vagabundo”.

Sarneyzinho chama o ministro de “bandido do PCC”. A sigla remete à maior facção criminosa do país, o Primeiro Comando da Capital.

“Será que nesse país não tem homem para entrar ali e fuzilar esse vagabundo, esse bandido?”, questionou. Sarneyzinho ainda cobrou iniciativas dos caminhoneiros e das Forças Armadas para combater o ministro Alexandre de Moraes.

Confira as ameaças:

Nas Eleições de 2018, Antonio Jose Santos Saraiva, o Sarneyzinho, concorreu a uma vaga na câmara estadual do Maranhão pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). O candidato garantiu vaga de suplente.

O Metrópoles entrou em contato com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

The post Maranhense diz que ordenou execução de Moraes: “Cuidado, vagabundo” first appeared on Metrópoles.