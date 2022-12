Marcos Caruso troca alianças com técnico de enfermagem em Portugal

O ator Marcos Caruso trocou alianças com o técnico de enfermagem Marcos Paiva em Lisboa, no último domingo, 18. O artista de 70 anos, que atualmente está no ar como Dante em “Travessia”, aproveitou que teria uns dias de folga das gravações da novela e foi a Portugal para assistir ao sucesso “Trair e Coçar é só Começar”, peça escrita por ele em 1986. O casal desembarcou no país na semana passada e aproveitou a oportunidade para dar um passo importante na relação. Paiva postou fotos dele e Caruso com as alianças e vários famosos parabenizaram o casal. “Que lindo, meus amores”, escreveu a atriz Heloisa Périssé. “Parabéns!!!!!! Que beleza!!!!!”, comentou a atriz Ana Beatriz Nogueira. “Que vocês sejam ainda mais felizes”, acrescentou o escritor Matheus Rocha. Amigos e familiares do casal também celebraram a notícia. “Parabéns, primo, que essa união seja perfeita, com muito amor e bastante felicidade. Torço por você”, disse uma seguidora. “O amor está no ar… amigo que Deus e todos os Orixás abençoe a união de vocês. Sejam muito felizes”, desejou outra. Caruso e Paiva também têm aproveitado esses dias no exterior para visitar amigos que moram em Lisboa. Eles estariam juntos desde 2018.

