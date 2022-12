Marrocos faz história, vence Portugal e é 1º africano a ir à semi de Copa

A noite deste sábado (tarde no Brasil), 10 de dezembro de 2022, jamais sairá da memória dos milhões de apaixonados por futebol em Marrocos. Desacreditada, a seleção fez história mais uma vez. No Estádio Al Thumama lotado de marroquinos, venceu Portugal por 1 a 0 com gol de En-Nesyri em falha da defesa e avançou à semifinal da Copa do Mundo do Catar. Esta já é a melhor campanha de um africano em todos os tempos em um Mundial.

Pode ter sido também a despedida de Cristiano Ronaldo das Copas. Eleito cinco vezes o melhor do mundo, o craque de 37 anos começou no banco de reservas mais uma vez, entrou no segundo tempo, mas não conseguiu mudar o fatídico destino dos portugueses, que reclamaram muito por possíveis pênaltis não marcados.

Marrocos agora aguarda o vencedor do duelo entre Inglaterra e França, que se enfrentam ainda neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

A semifinal está marcada para a próxima quarta-feira (14), no mesmo Al Bayt, também às 16h. O outro finalista será Argentina ou Croácia, que medem forças na terça, às 16h, no Estádio Icônico de Lusail.

Defesa sólida, falha e torcida barulhenta

Como tem sido ao longo de todo o Mundial, Marrocos se valeu de uma defesa sólida para segurar o ataque português, que tinha feito seis gols na Suíça nas oitavas de final. À frente, marcou de cabeça com En-Nesyri ainda no primeiro tempo, em falha dupla do goleiro Diogo Costa e do zagueiro Rúben Dias.

A partida ficou marcada mais uma vez pela intensa participação dos marroquinos, que lotaram as arquibancadas e deram mais uma mostra de que são a torcida mais barulhenta da Copa do Mundo.

Feito histórico

Antes de Marrocos, a melhor campanha africana em Copas do Mundo tinha sido chegar às quartas de final. Foi assim com Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010). Agora, os marroquinos continuam o sonho e tentam, quem sabe, chegar à final. Dá para duvidar?

A semifinal será mais um confronto entre marroquinos e favoritos. Marrocos avançou em primeiro num grupo que tinha Croácia e Bélgica. No mata-mata, superou, além de Portugal, a Seleção Espanhola nas oitavas de final.

Marrocos aproveita falha

As estratégias das duas equipes estavam claras desde que a bola rolou. Com a pressão de ser favorito, Portugal teve o controle da posse e se propôs a ocupar o campo ofensivo. Já Marrocos se fechou e apostou em contragolpes.

Foi um primeiro tempo com momentos de perigo de lado a lado. Apesar de ter a bola por menos tempo, Marrocos criou mais e melhor. O gol que abriu o placar saiu aos 42 minutos, em falha do goleiro Diogo Costa e do zagueiro Rúben Dias.

De cabeça, En-Nesyri se antecipou à marcação dupla, testou para o chão e fez explodir a torcida marroquina, maioria barulhenta em Al Bayt. Ao fim da etapa inicial, quase todo o time português foi cobrar o árbitro argentino Facundo Tello por dois possíveis pênaltis não marcados.

Defesa sólida

O técnico Fernando Santos manteve o time que iniciou o jogo apenas até os seis minutos do segundo tempo, quando mandou a campo João Cancelo e o astro maior: Cristiano Ronaldo. A pressão portuguesa aumentou – e os espaços para contragolpes de Marrocos também.

A medida que o tempo passava, os jogadores portugueses mostravam irritação. Desde o início do jogo, a posse de bola lusa era vaiada pelos milhares de torcedores de Marrocos. Assim, ficava mais difícil pensar o jogo e buscar espaços contra a defesa mais sólida da Copa do Mundo.

A partida passou a ser disputada o tempo quase inteiro no campo de defesa marroquino. Quando Portugal conseguia finalizar, encontrava uma última barreira: o goleiro Bono, decisivo mais uma vez no mata-mata. No fim das contas, Marrocos segurou a vantagem e fez história mais uma vez.

MARROCOS 1 X 0 PORTUGAL

Marrocos

Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss (Dari, aos 12′ do 2ºT) e Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi e Amallah (Cheddira, aos 20′ do 2ºT); Ziyech (Aboukhlal, aos 37′ do 2ºT), Boufal (Jabrane, aos 37′ do 2ºT) e En-Nesyri (Benoun, aos 20′ do 2ºT)

Técnico: Walid Regragui

Portugal

Diogo Costa; Dalot (Ricardo Horta, aos 34′ do 2ºT), Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro (João Cancelo, aos 6′ do 2ºT); Rúben Neves (Cristiano Ronaldo, aos 6′ do 2º), Otávio (Vitinha, aos 24′ do 2ºT) e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Félix e Gonçalo Ramos (Rafael Leão, aos 24′ do 2ºT)

Técnico: Fernando Santos

Motivo: quartas de final da Copa do Mundo

Local: Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar

Data e horário: sábado, 10 de dezembro de 2022, às 12h (de Brasília)

Gol: En-Nesyri, aos 42′ do 1ºT (ARG)

Cartões amarelos: Dari, aos 25′ do 2ºT, e Cheddira, aos 45′ e 47′ do 2°T (MAR); Vitinha, aos 42′ do 2ºT (POR)

Cartão vermelho: Cheddira, aos 47/2°T

Público: 44.198 torcedores

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)