Marrocos x Portugal: prováveis escalações e informações sobre jogo da Copa

Marrocos e Portugal se enfrentam neste sábado pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. As seleções, que avançaram de fase de formas bem distintas, entram em campo às 12 horas (de Brasília), no Estádio Al Thumama, em Doha.

Mais tarde, às 16h, Inglaterra e França também duelam pela mesma etapa no Estádio Al Bayt. O vencedor de cada partida vão se encontrar na semifinal do torneio.

O último jogo entre Marrocos e Portugal aconteceu em 2018, na Copa da Rússia, pela fase de grupos. Após marcar um hat-trick na estreia contra a Espanha, Cristiano Ronaldo embalou a boa fase e deu a vitória portuguesa sobre os marroquinos, por 1 a 0.

Aliás, o nome do jogador foi muito comentado desde a goleada aplicada diante da Suíça, nas oitavas de final. O atleta ficou no banco de reservas e viu seu substituto, Gonçalo Ramos, marcar três dos seis gols anotados no duelo.

A tendência é que o técnico Fernando Santos mantenha Cristiano Ronaldo no banco e repita a última escalação. A única dúvida fica no setor defensivo. O zagueiro Rúben Dias deixou o gramado contra a Suíça ainda no primeiro tempo e realizou um trabalho específico de recuperação na reapresentação do time. Caso não jogue, António Silva deve ser o titular.

Bruno Fernandes, Rúben Neves, João Félix e Rúben Dias estão pendurados. Vale lembrar que Danilo Pereira e Nuno Mendes são baixas. O volante fraturou três costelas em um treinamento, enquanto o lateral sofre de lesão muscular na coxa.

Até aqui, Portugal acumula três vitórias e uma derrota, além de 12 gols marcados e cinco sofridos. O único revés foi contra o Japão, por 2 a 1, na última rodada da fase de grupos.

Do outro lado, Marrocos dispensou o favoritismo e despachou a Espanha da Copa. Nas oitavas, a seleção venceu os europeus nos pênaltis, após 0 a 0 no placar, e avançou por conta da grande atuação do goleiro Bono, herói do jogo ao defender duas cobranças.

A equipe treinada por Walid Regragui vem fazendo uma linda campanha nesta edição do torneio. Além da vitória na última partida, Marrocos terminou líder do grupo F, com sete pontos, ao somar duas vitórias e um empate. Entre os resultados está um triunfo sobre a Bélgica, por 2 a 0.

O comandante não terá problemas nos onze titulares e nem no restante do elenco. O técnico tem apenas Sofyan Amrabat e Sabiri pendurados.

MARROCOS X PORTUGAL

Local: Estádio Al Thumama, em Doha (QAT)

Data: 10 de dezembro de 2022, sábado

Horário: às 12h (de Brasília)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

MARROCOS

Yassine Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd (Jawad El Yamiq), Romain Saiss e Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Selim Amallah e Azzedine Ounahi; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri e Sofiane Boufal

Técnico: Walid Regragui

PORTUGAL

Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, António Silva (Rúben Dias) e Raphaël Guerreiro; William Carvalho, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Otávio, Gonçalo Ramos e João Félix

Técnico: Fernando Santos