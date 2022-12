MasterChef Júnior: choro e eliminação de Teresa desagrada internautas

A nova temporada do MasterChef Júnior, que estrou no último dia 20, não cansa de produzir momentos fofos para os telespectadores. Nessa quinta-feira (22/12), a eliminação de Teresa, de 9 anos, desagradou boa parte dos fãs do programa. Uma das mais populares da edição, o choro da pequena ao ouvir a triste notícia dos jurados movimentou as redes sociais.

“Teresa é muito fofinha chorando, que dó”, comentou uma usuária do Twitter. “Na vida eu sou a Teresa todinha. Tenho um plano, crio expectativa e no final acho que não fiz bem feito e caio no choro. Só que ela tem 9 anos, eu não”, considerou outro internauta.

Na vida eu sou a #Teresa todinha, tenho um plano, crio expectativa e no final acho que não fiz bem feito e caio no choro Só que ela tem 9 anos e eu não #MasterChefBr #MasterChefJrBr @masterchefbr pic.twitter.com/4DbpOdCrpf

— Qu€roIrM€mbora (@NeryPCbl) December 23, 2022

No segundo episódio da temporada, Teresa e Breno não conseguiram agradar o paladar dos jurados após uma prova de cuscuz. Antes de encararem o desafio, os participantes tiveram uma aula com Rodrigo Oliveira, um dos maiores e mais renomados chefs do Brasil, grande especialista em sabores do Nordeste e proprietário do restaurante Mocotó.

Apesar do choro inicial, Teresa mostrou ter superado a derrota melhor que seus fãs. “Muito obrigada à minha torcida, um beijo para vocês, mas agora eu saí. Não tem muito o que fazer, aprendam a lidar com isso”, brincou a sempre sincera cozinheira mirim, em entrevista ao site da Band, logo após a saída do programa. Para ela, o que a eliminou do jogo foi não ter conseguido entregar o ovo poché: “Nunca fiz na minha vida, é assim mesmo”, admitiu conformada.

