Matheus Cunha se aproxima de acordo e deve deixar o Atlético de Madrid

O atacante brasileiro Matheus Cunha está próximo de um acordo para defender o Wolverhampton, da Inglaterra, a partir de janeiro de 2023. Os termos da transferência junto ao Atlético de Madrid incluem um empréstimo com obrigação de compra, em cláusula estipulada entre 40 e 50 milhões de euros (quase R$ 300 milhões).

A informação do acerto foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em notícias sobre o mercado da bola. Os clubes já preparam os documentos para anunciar o negócio nos próximos dias.

Matheus Cunha vinha em baixa no Atlético de Madrid e estava sendo pouco utilizado pelo técnico Diego Simeone. Em 17 jogos nesta temporada, distribuiu duas assistências e não marcou nenhum gol.

O desempenho aquém do esperado, somado ao crescimento de concorrentes como Morata, Ángel Correa e Griezmann, fizeram também com que o atacante perdesse espaço na Seleção Brasileira e ficasse de fora da lista de convocados por Tite para a Copa do Mundo do Catar.

A mudança de ares pode ser benéfica ao jogador, mas não promete facilidade. O Wolverhampton ocupa a 20ª e última posição do Campeonato Inglês e busca reverter o cenário na liga nacional. O nome de Cunha, portanto, é visto com bons olhos para aprimorar um ataque que conta com apenas oito gols na competição.

O brasileiro foi revelado pelo Coritiba, mas nem chegou a atuar profissionalmente pelo clube e foi negociado com o Sion, da Suíça. Ele ainda passou por RB Leipzig e Hertha Berlim, da Alemanha, antes de se destacar na conquista do ouro olímpico em 2020 e desembarcar no Atlético de Madrid.