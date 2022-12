Maxissaias: inspire-se para aderir ao comprimento alongado e fluidez

Quando se fala em tendências, a moda tem aumentado o comprimento e o tamanho. A coluna já noticiou, por exemplo, o retorno das maxibolsas, plataformas altíssimas e cintos largos. Agora, outro item do closet que cede espaço para uma nova outra versão é a saia.

Vem conferir!

As maxissaias podem carregar a essência de um visual formal e elegante em seu DNA. Entretanto, para esta temporada, o modelito quebra essa essência ao ser confeccionado em materiais que não passam despercebidos, como jeans, tricô, tactel e paetês.

Uma das queridinhas do momento, a cargo traz bolsos e elásticos nas extremidades. Já o corte mullet entrega uma cauda na parte de trás, enquanto a plissada aplica pontas e movimento ao item. Babados também não ficam de fora.

Ao longo dos anos, a saia sobreviveu e se adaptou aos padrões de cada época. Ficou mais longa, volumosa, curta ou justa

O modelo aparece em tamanho maxi

Conquista diferentes tipos de modelagem: rodada, com babados, evasê e até o arredondado do balonê

O modelo marcou presença na passarela de João Pimenta, durante o SPFW N53

Também riscou as passarelas internacionais, como em desfile da Dior em junho deste ano Aos que desejam fugir do básico, fendas pontuam um ar mais sensual. Transparência proporcionada pelo tecido e até mesmo recortes inusitados podem ser outros pontos altos para apostar na hora de investir no modismo.

Para além do comprimento, as maxissaias também estão mais justas no corpo. Malhas leves, tricô e tecidos canelados entregam charme ao visual. As cores e estampas, por outro lado, permitem aos fashionistas brincarem e abusarem da criatividade em inúmeras possibilidades.

Versátil, a maxissaia também conquista fashionistas ao redor do globo

Há versões mais enxutas ao corpo

O comprimento da vez é o longo

Com direito a tecidos inusitados, como o tactel

Acabamento fluido Maxissaias Versáteis, as maxissaias têm potencial para acompanhar os visuais do cotidiano. Os pontos altos da tendência que retorna aos holofotes da moda é que abraça diversos estilos e corpos. Quer aderir? Confira uma seleção de produtos.

Saia preta, da C&AR$ 129,89Comprar Saia florida, da AmaroR$ 184,90Comprar Saia em animal print, da RennerR$ 139,90Comprar Saia branca, da C&AR$ 249Comprar Saia bege, da AmaroR$ 209,90Comprar Saia em linho, da RennerR$ 199,90Comprar

