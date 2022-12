Mbappé explica ‘sumiço’ e diz que vai assumir multa à Federação Francesa

Kylian Mbappé, enfim, apareceu. Em campo, as grandes atuações já falavam por ele – e a constante se repetiu com golaços e assistência na vitória por 3 a 1 sobre a Polônia, que classificou a França às quartas de final da Copa do Mundo. Nas entrevistas, porém, a deste domingo (4) foi a primeira do craque do PSG no Catar.

De cara, justificou as ausências. Em quatro partidas da Seleção Francesa no Mundial, foi eleito três vezes o melhor em campo – o que, por regra, faria com que ele fosse entrevistado após cada jogo. Só apareceu desta vez, depois de comandar os franceses no Estádio Al Thumama, na capital Doha.

“As pessoas têm perguntado. Não tenho nada contra jornalistas, mas eu só precisava focar no torneio no futebol e eu queria me concentrar. Este é o jeito que eu funciono”, justificou o artilheiro da Copa, agora com cinco gols.

Várias versões foram publicadas em diferentes veículos de imprensa europeus sobre o ‘sumiço’ de Mbappé. De acordo com o francês L’Équipe, o jogador não queria ter o nome associado à Budweiser, marca de cerveja que patrocina a Copa e distribui os troféus de melhor em campo.

Já o espanhol Marca aponta que as ausências se deveram ao receio de Mbappé de ser perguntado sobre a relação desgastada com a diretoria do PSG e a possibilidade de deixar o clube ao fim da temporada europeia.

Mbappé assume multa

De um modo ou de outro, as ausências de Mbappé poderiam resultar em multa à Federação Francesa por infração aos acordos comerciais com a Fifa. Ao saber disso, o atacante decidiu assumir o pagamento.

“Quando soube da questão da multa, falei que pago a multa eu mesmo. Não é para eles (federação) pagarem”, disse.

“Esta é a competição dos meus sonhos. Estou feliz de estar aqui. Eu me preparei para o torneio toda a temporada, fisicamente e mentalmente. Queria estar preparado e estou. Quero vencer, estou focando nas quartas e é no que estou focando agora”, completou.

Atual campeã do mundo, a França de Mbappé vai enfrentar Senegal ou Inglaterra nas quartas de final da Copa. O duelo está marcado para sábado (10), às 16h, no Estádio Al Bayt, em Al Khor.